Viel nie Wiederkehrendes verloren

Der Vater der Schnitzelbank war Josef Steinbrucker, vulgo Besinger. Er war ein vielseitiger Mensch, er konnte Theater spielen, gut zeichnen und malen und auch singen. Das ganze Jahr über war er auf der Lauer, was er so erfragen konnte. In seiner schönen Kurrentschrift schrieb er alles fein säuberlich auf, machte Verse daraus und schuf passende Bilder.



Am Faschingserchtag (Faschingsdienstag) ging es dann los

Ein großer Holzziehschlitten wurde von ein paar starken Burschen vom Badhaus bis zum Bahnhof und in die Stadt gezogen. Auf dem Schlitten war ein großes Gestell. Die Bilder und Verse wurden mit einer drehbaren Orgel durchgelassen. Nach jedem Bild wurde gemeinsam der Refrain gesungen. Auch ein Zuginspieler war dabei.



Der Vater erzählte, dass es am Faschingsdienstag 1928 „kalt zum Erfrieren“ war. Das Thermometer zeigte 32 Grad, die wenigen Zuschauer kamen in „Doggeln“ und nicht wie üblichen mit genagelten Schuhen.



Es war alles harmlos, niemand wurde beleidigt. In Kitzbühel war alles viel kleiner und ärmer, so wie eine große Familie. Einer kannte den andern. Wenn man heute ins Stadtl kommt, besonders in der Saison, trifft man so wenig Bekannte. Es geht irgendetwas ab und das Fremde weht einen an. Wir haben viel gewonnen an Popularität und Weltruf, aber auch viel nie Wiederkommendes verloren. Von Barbara Riesenfellner



Die begeisterte Kitzbühelerin Barbara Riesenfellner, geb. Jöchl (1924 - 2001) schrieb auf Anregung von OSR Peter Brandstätter Erinnerungen auf. „War das eine Pracht und Seligkeit“ (über Advent und Weihnachten) erschien in den Kitzbüheler Heimatblättern Nr. 12/1995.

Bild: Aufführung der „Schnitzelbank“ in der Vorderstadt mit Toni Praxmaier (links) und Siegfried Perger. Foto : Herta Walch/Stadtarchiv Kitzbühel