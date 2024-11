Viel Neues bei der Musikkapelle

Eine außerordentliche Generalversammlung stand für die Oberndorfer Kapelle am 24. November nach der Cäcilienmesse am Programm.



Oberndorf | Nach dem Rücktritt von Christian Salvenmoser übernahm Stellvertreterin Eva Frei interimistisch als Obfrau und übergab das Amt der organisatorischen Vereinsführung nun an Hannes Nothdurfter. Seine Stellvertreter sind Marco Silbernagl und Anton Hochkogler.



Musikalisch wurde die Kapelle in den letzten Jahren von Josef Lichtmannegger geleitet, als neuer Kapellmeister ab 2025 wurde der 21-jährige Alexander Edenhauser gewählt. Er startet ab Jänner mit den Proben für das Frühjahrskonzert am Ostersonntag, das erstmals im Kulturhaus Reith stattfinden wird. Josef bleibt als Kapellmeisterstellvertreter, als zweite Stellvertreterin wurde Katharina Hopfensperger gewählt.



Neue Schriftführerin ist Eva Wibmer, Patricia Wörgartner ihre Vertretung. Als Kassier bleibt Josef Lichtmannegger im Amt, Florian Hauser steht ihm bei den Geldangelegenheiten zur Seite.

Um die Jugend und den Nachwuchs kümmern sich die Jungmusikanten Michael Hechenberger sowie Andrea Mair. Als Notenwartinnnen sind Anna Hauser und Viktoria Widmoser bestellt, für die sachgemäße Wartung und Organisation der Instrumente sind Peter Klingler und Josef Hochfilzer zuständig, um die Bekleidung kümmern sich Christian Hirnsberger und Theresa Staffner. Für die Medienarbeit ist der Obmann verantwortlich, Social Media übernimmt Kathrin Hechenberger. Um alles Technische kümmern sich Marco Silbernagl und Patrick Klingler. KA

Bild: Kapellmeister Alexander Edenhauser (1. Reihe 2.v.r.) und Obmann Hannes Nothdurfter (1. Reihe Mitte) mit dem neuen Ausschuss der BMK Oberndorf. Foto: BMK Oberndorf