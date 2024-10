Viel Köstliches aus Stall und Wald

Der noch junge Verein „Leukentaler Schmankerl“ feierte am Samstag sein erstes Schmankerlfest bei der Trabrennbahn Lafferhof in St. Johann. Ein Goaßbocktreffen und Musik rundeten das Programm ab.



St. Johann | Am vergangenen Samstag feierte der Verein „Leukentaler Schmankerl“, der im Dezember 2022 gegründet wurde, sein erstes eigenes Schmankerlfest bei der Trabrennbahn Lafferhof in St. Johann.



Der Verein nutzte die Sommermonate um seine heimischen Spezialitäten bei verschiedenen Veranstaltungen in der Region, wie Jaggasn, der KoasaNacht oder der Bourbon Street in Fieberbrunn, vorzustellen. Nun wagten sie sich mit ihrem ersten eigenen Fest an die Öffentlichkeit.



Thomas Keuschnigg, Obmann des Vereins, erklärte die Philosophie hinter „Leukentaler Schmankerl“: „Wir haben uns auf Nischen-Produkte und Fleisch vom Duroc-Schwein, eine der besten Wollschweine mit amerikanischer Kreuzung, sowie Puten, Enten und Gänse spezialisiert. Rindfleisch bieten wir derzeit keines an. Die fachgerechte Schlachtung übernimmt Josef Lechner aus Fieberbrunn, während die Weiterverarbeitung der Produkte, wie Würstl, Boxeln und Fleischkäse, von der Metzgerei Prem durchgeführt wird. Abhängig von der Saison bieten wir auch Spezialitäten aus Pilzen, Schwammerln und Moosbeeren an“, so Keuschnigg weiter. Für die Zubereitung der angebotenen Fleischgerichte zeigte sich die erfahrene Köchin Brigitte Keuschnigg verantwortlich, unterstützt von ihren Töchtern Magdalena und Melanie, die als Kellnerinnen fungierten.



Ein Highlight des Festes war das Goaßbocktreffen, bei dem die besten Böcke bewertet und prämiert wurden. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von der Gruppe „Die Schlossberger“, die für hervorragende Stimmung sorgte. Die zahlreichen Besucher zeigten sich begeistert von der Vielfalt der angebotenen Schmankerl und genossen neben den herzhaften Köstlichkeiten auch das umfangreiche Kuchenbuffet und süße Kreationen. rw

Bild: Die Vereinsmitglieder Magdalena, Brigitte, Thomas, und Melanie Keuschnigg (von links) mit Michael Hechenbichler (2.v.r). Foto: Roswitha Wörgötter