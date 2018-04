Vertikale Action für alle

Der Start in den Juni steht im Pillerseetal ganz im Zeichen des Klettersports. Vom 1. bis 3. Juni finden die Rockdays mit einem vielfältigen Programm für jedermann/-frau statt.



Pillerseetal | Sobald die ersten Sonnenstrahlen die nackten Felsen der Steinberge erwärmen, nehmen die Kletterfans die Region fest in ihre Hand. Ganz besonders das Pillerseetal, wo auf der Steinplatte selbst in der Winterzeit die Griffe nie lange kalt werden. Seit 2013 machen sich daher auch die Rockdays als Kletterfestival für Jung und Alt einen Namen. Heuer läuten sie Anfang Juni die Haupt-Klettersaison in der Region ein und nehmen alle Fans der Vertikalen zu diversen Workshops und Bewerben mit an den Fels.



Etwas Neues ausprobieren ist bei den Rockdays nicht nur ausdrücklich erlaubt, sondern explizit gewünscht. Beim Kinderklettern kommen so die Kleinsten in Kontakt mit dem Sport, beim Basic Workshop lassen sich Erwachsene zeigen, wie es hoch hinaus geht. Die Bergführer, Canyoning und SUP Guides sorgen dabei nicht nur für professionelle Erklärungen, sondern auch dafür dass die Sicherheit ein höchstmögliches Maß einnimmt und das Risiko gering bleibt. Anfänger wie Fortgeschrittene bringen sie ein Stück weiter in Technik und Knowhow und lassen das Spiel mit der Vertikalen und dem Wasser zu einem einfachen werden. Zum Höhepunkt der Rockdays können sich Wagemutige am Forellenteich auch wieder beim Rockdesaster mit den Profis der Szene messen.



Zwischen dem 1. und 3. Juni wird in der Region Pillerseetal viel für die Kletterfreunde geboten. Neben Workshops gibts auch Kinderbewerbe und auch den „Rockdesaster Cold Water Soloing“. Natürlich gehört auch eine gute Party zum Veranstaltungsprogramm.



Mehr Details zu den Rockdays und Anmeldemöglichkeit zu den Workshops und Bewerben gibt es auf www.rockdays.at

Bild: Vom 1. bis 3. Juni finden im Pillerseetal die Rockdays statt. Foto: Defrancesco