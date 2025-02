Vertical Up – ein Erlebnis für alle Profi- und Hobbysportler

Kaum eine andere Sportveranstaltung bietet ein so breites Teilnehmerfeld wie das VUP. Während für die einen der Wettkampfgedanke im Vordergrund steht, haben die anderen einfach Spaß an der Bewegung.



Kitzbühel | Zum 14. Mal fand am Wochenende das Vertical Up statt. Rund 1.000 Athleten aus 24 Nationen stellten sich der Herausforderung, die legendäre Streif von unten nach oben zu bezwingen. Während sich die Teilnehmer der Speed-Kategorie auf der 3.312 Meter langen Strecke mit 860 Höhenmetern spannende Duelle um die schnellsten Zeiten lieferten, gingen es die meisten Hobbysportler in der Rucksack-Klasse etwas gemütlicher an. Ihnen ging es weniger um Top-Zeiten, viel mehr stand das gemeinsame sportliche Erlebnis und der Spaß am Dabeisein im Vordergrund.



Die Spitzenathleten wurden heuer wieder auf die Original-Rennstrecke geschickt und konnten trotz warmer Temperaturen beinahe auf ideale Bedingungen vertrauen.



Nur zehn Sekunden am Streckenrekord vorbei

Bei den Herren setzte sich heuer erstmals der Schweizer Martin Anthamatten mit einer Zeit von 30:39,5 Minuten durch. Er verfehlte den Streckenrekord lediglich um zehn Sekunden. Der amtierende Streckenrekordhalter, Christian Hoffmann, lief nach 31:22,8 Minuten auf Platz zwei durchs Ziel. Auch bei den Damen entwickelte sich ein spannendes Rennen, das schlussendlich die Schweizerin Victoria Kreuzer mit einer Zeit von 39:27,4 Minuten wie schon im Vorjahr für sich entschied.



Wie jedes Jahr waren auch heuer zahlreiche Teilnehmer aus dem Bezirk am Start. Sie kämpften in einer eigenen Wertung um den „Hogmoar“-Titel. Dieser ging bei den Herren an den Kirchdorfer Florian Nothdurfter, der sich als gesamt Siebter mitten im Spitzenfeld der Profis platzierte. Rang zwei ging sensationell an den erst 13-jährigen Hopfgartener Georg Wartlsteiner, der nur 14 Sekunden nach Nothdurfer das Ziel erreichte. Schnellste Dame aus dem Bezirk wurde Eva Schroll aus Hopfgarten.



In der Rucksackklasse konnte Annalisa Steiner über Platz eins jubeln. Sie kam mit nur neun Sekunden Abweichung der Mittelzeit aller Teilnehmer am nächsten.



Mit leuchtenden Haaren und Maibaum ins Ziel

Für die bunten Highlights des Abends sorgten einmal mehr die Teilnehmer der Best Dressed Wertung. Besonders beeindruckend präsentierten sich die Damen von „Hauptsache schön“, die mit ihren bunt beleuchteten Haaren alle Blicke auf sich zogen. Auch die Landjugend Kitzbühel setzte sich in Szene und erntete für ihren Maibaum-Transport über die Streif viel Applaus.



„Wir sind unglaublich stolz, dass Athleten aus 24 Nationen am Start sind, und besonders erfreulich ist, dass so viele Nachwuchsläufer teilnehmen. Die weiteste Anreise hatte übrigens eine Teilnehmerin aus Florida“, zogen die beiden Veranstalter, Bianca Riegel und Sebastian Obermoser, zufrieden Bilanz. sh

Bild: Jede Menge Spaß auf der Streif hatte VUP-Legende Hans-Peter Meyer als Fred Feuerstein sowie das Team der Landjugend Kitzbühel und die Friseurinnen von „Hauptsache schön“, die in der Best Dressed Wertung ins Rennen gingen. Foto: Jackscorner/Thomas Griesbec