Versuchter schwerer Raub auf ein Lebensmittelgeschäft in Westendorf - Nachtrag

Westendorf | „Ein vorerst unbekannter Bursche betrat am 3. August 2020 gegen 18:20 Uhr mit einem schwarzen Halstuch maskiert ein Lebensmittelgeschäft in Westendorf und begab sich zur Kassa. Dort bedrohte er die 58-jährige Angestellte mit einem Butterflymesser und forderte die Herausgabe des Bargelds. Da die Österreicherin die Kassa nicht öffnen konnte flüchtete der Verdächtige ohne Beute in unbekannte Richtung. Der Bursche konnte von anwesenden Zeugen jedoch eindeutig identifiziert werden.



Im Zuge einer eingeleiteten Fahndung konnte der 16-jährige Österreicher schließlich kurze Zeit später in Westendorf wahrgenommen werden. Als er die Polizeistreife sah, versuchte er zu flüchten, konnte jedoch durch Beamte der PI Westendorf festgenommen werden. Bei der anschließend durchgeführten Personsdurchsuchung gelang es, die mutmaßliche Tatwaffe sowie Raubutensilien sicherzustellen. Zum Tatvorwurf machte der 16-Jährige keine Angaben. Er befindet sich derzeit noch in Polizeigewahrsam. Weitere Ermittlungen sind im Gange.“

Der 16-jährige Österreicher wurde am Abend des 04.08.2020 in die Justizanstalt Innsbruck überstellt. Von der Staatsanwaltschaft Innsbruck wird ein Antrag auf U-Haft gestellt werden.

ChefInsp Albert Maurer – Leiter EB02-Raub beim LKA Tirol - Telefonnummer: 0 59 133 / 70 3150