Versuchter Wohnungseinbruch in Kitzbühel

Am 2. Oktober 2020 gegen 12:00 Uhr verließ ein Mann seine Wohnung in Kitzbühel, seine Lebensgefährtin vaerblieb in der Wohnung. Kurz nachdem der Mann die Wohnung verlassen läutete es an der Türe, woraufhin die Frau nicht sofort öffnen konnte. Als es ihr dann möglich war zu öffnen, nahm die Frau Geräusche am Schloss wahr und öffnete die Tür. Dabei konnte sie männliche Personen feststellen, welche fluchtartig die Örtlichkeit verließen. Wie sich herausstellte drehten die beiden Männer den Außenzylinder der Türe ab und hatten offensichtlich vor in die Wohnung einzubrechen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bis dato ergebnislos. Weitere Ermittlungen sind im Gange.

