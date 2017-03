Verschollene Regeln gefunden

Das erste offizielle Regelbuch konnte an die FIS übergeben werden. Ermöglicht wurde dies u.a. aufgrund des Einsatzes von K.S.C. Präsident Michael Huber.



St. Moritz | Die alpine Disziplin mit den Bewerben Abfahrt und Slalom wurde vor knapp 87 Jahren, exakt am 26. Feber 1930, vom Internationalen Skiverband FIS im Rahmen des XI. Skikongresses in Oslo beschlossen. Das daraus folgende erste Regelheft galt bislang als verschollen.



Original Regeln wurden vor Kurzem gefunden



Durch die Initiative vom Vorsitzenden des Subkomitees für Alpine Regeln in der FIS, K.S.C. Präsident Michael Huber, wurde seit mehr als sechs Jahren international danach gesucht.



An dieser Schatzsuche beteiligte sich auch der Schriftleiter des Jahrbuches des Schweizerischen Akademischen Skiclubs „Der Schneehase“, Ivan Wagner. Und dank seiner Beharrlichkeit war es sein Vor-Vorgänger Raoul Imseng, welcher den Abdruck der ersten offiziellen „Internationalen Wettkampfordnung für Slalom und Abfahrtsrennen“ von 1930 in einer alten Ausgabe des „Schneehasen“ als Beilage nun kürzlich wiederentdeckte.



So fand, passend einen Tag vor dem WM Bewerb der traditionellen Alpinen Kombination, die offizielle Übergabe dieses ersten Abdruckes und somit Rückgabe an die FIS im Kulm Country Club statt. Präsident Gian-Franco Kasper persönlich nahm ein Exemplar unter Anwesenheit von WM OK-Vorsitzenden Hugo Wetzel in Empfang und dankte den Beteiligten für die Initiative.



Im Internet zum Nachlesen



Eine Englisch Übersetzung des deutschen Originals wurde bereits erarbeitet, weitere verfügbare Regelhefte der Alpinen Disziplin von 1930 bis 2016 sind übrigens auf der Homepage des Internationalen Skiverbandes FIS als digitales Archiv für interessierte Personen abrufbar.

Bild: Feierliche Übergabe der wiedergefundenen FIS-Regeln: Michael Huber (K.S.C. Präsident), Hugo Wetzel (Vorsitzender OK-Ski WM St. Moritz), Gian Franco Kasper (FIS Präsident), Ivan Wagner (Schweizerischer Akademischer Skiclub). Foto: KSC