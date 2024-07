Vernetzungstreffen im Schloss

Genauso traditionell wie legendär ist der alljährliche Sommercocktail der Jungen Wirtschaft Kitzbühel. Heuer ging das Fest in der Gamsstadt über die Bühne.

Kitzbühel | Just, als die Feier so richtig losging, schien es, als ob der Wettergott kein Einsehen haben wollte. Schließlich lichteten sich die Wolken über Schloss Kaps wieder und so konnte dem Vernetzungstreffen für Jungunternehmer und Neugründer nichts mehr im Wege stehen. Stefan Monitzer, Vorsitzender der Jungen Wirtschaft im Bezirk, sowie Wirtschaftskammer-Bezirksobmann Peter Seiwald konnten zahlreiche Unternehmer aus der Region dazu begrüßen. Der Abend stand im Zeichen von wichtigen Eigenschaften für Wirtschaftstreibende: Lachen – Begeisterung – Mut. Dieses Motto unterstrich Kommunikationstrainierin Julia Strauhal in ihren begleitenden Worten zum Sommercocktail. Elisabeth Galehr

Bild: JW-Bezirksvorsitzender Stefan Monitzer (l.) und WK-Obmann Peter Seiwald mit JW-Referentin Sabine Smith. Foto: Galehr