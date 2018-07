Vermisste Katzen

Kitzbühel: Am Rehbühelweg wird die fünf Jahre alte, kastrierte und gechipte Katze Trudi (weiß-graue langhaar Katze) vermisst. Hinweise bitte unter Tel. 0680/4054089.

Westendorf: In der Schulgasse ist die Katze Nelly (weiße Kurzhaar-Katze, grauer Kopf und Schwanz) abgängig. Wer hat sie gesehen? Tel. 0680/4054089.

St. Johann: Die Katze Minki (grau-weiße Kurzhaar), zwei Jahre alt, sterilisiert, gechipt, geimpft und anfangs scheu, wird seit 15. Juni am Taxaweg vermisst. Wenn Sie jemand findet bitte melden. Tel. 0650/425 37 37.

Am Mitterndorferweg/Bergland, ebenfalls ist St. Johann, ist am 27. Juni der kastrierte, scheue schwarze Kater verschwunden. Hinweise bitte unter Tel. 0680/4054089.