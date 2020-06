Verkehrsunfall mit Verletzungsfolgen und Gefährdung der körperlichen Sicherheit in Schwendt

Schwendt | Ein 56-jähriger Österreicher lenkte am 02.06.2020 um 15.39 Uhr einen PKW auf der B-176 von St. Johann in Tirol in Richtung Kössen. Im Gemeindegebiet von 6385 Schwendt kam er in einer Linkskurve über den rechten Fahrbahnrand und fuhr dabei mit dem Fahrzeug über die dort angebrachte Leitschiene in eine Wiese, durchbrach dann den Holzzaun eines Wohnhauses, überfuhr im Garten befindliche Kinderspielsachen und Gartengewächse und kollidierte letztendlich frontal mit der Hausmauer.

Die Hausbesitzerin, eine 34-jährige Österreicherin, konnte als sie das herannahende Fahrzeug wahrnahm ihre beiden Kinder (2 und 4 J) die im dortigen Garten spielten gerade noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Dabei zog sie sich eine Schürfwunde am Knie zu, die beiden Kinder blieben unverletzt. Der Lenker wurde durch den Aufprall unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung in das KH St. Johann in Tirol eingeliefert. Ein noch am Unfallort mit dem PKW-Lenker durchgeführter Alkomatentest ergab eine erhebliche Alkoholisierung, ihm wurde der Führerschein abgenommen.

Der PKW wurde total beschädigt, im Garten des Anwesens und am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden. Zur Bindung von ausgetretenen Flüssigkeiten und zum Säubern der Unfallstelle war die FFW Schwendt mit zwei Fahrzeugen und 6 Mann im Einsatz.

