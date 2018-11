Verkehrsunfall mit Verletzung in Brixen im Thale

Brixen iT. | Am 23. November 2018 gegen 07:50 Uhr kam es auf der Dorfstraße B170 im Kreuzungsbereich zur Einfahrt in das Ortsgebiet Brixen im Thale Ost zur reckwinkligen Kollision zwischen einem 63-jährigen und einem 29-jährigen PKW Lenker. Der 63-Jährige, welcher nach links in die B170 abbog, übersah offensichtlich den geradeaus fahrenden PKW des 29-Jährigen. Die PKW Lenker mussten von der Freiwilligen Feuerwehr Brixen im Thale aus den Fahrzeugen geborgen werden. Durch die Kollision wurden die beiden Österreicher unbestimmten Grades verletzt. Der 63-Jährige wurde mit Hubschrauber und der 29-Jährige mit der Rettung in das Krankenhaus St. Johann i.T. transportiert. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden.

