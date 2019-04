Verkehrsunfall mit Personsverletzung in Kössen

Kössen | Am 09.04.2019 um 18:40 Uhr, fuhr ein 52jähriger Einheimischer mit seinem PKW mit Anhänger auf der B172 in Richtung Walchsee. Aus bislang unbekannter Ursache löste sich der Anhänger vom PKW und rollte auf die Gegenfahrbahn. Der Anhänger erfasste den PKW einer 43jährigen Einheimischen, welche in Richtung Kössen unterwegs war. Der PKW der Frau überschlug sich in weiter Folge und kam auf der Beifahrerseite am rechten Fahrbahnrand zu liegen. Durch den Vorfall wurde die Lenkerin, sowie ihre 1jährige Tochter, welche sich ebenfalls im PKW befand, unbestimmten Grades verletzt. Die Frau sowie ihre Tochter wurden mittels Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Kufstein gebracht.

