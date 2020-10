Verkehrsunfall mit Personenschaden in Jochberg

Jochberg | Am 5. Oktober 2020, gegen 12:50 Uhr lenkte ein 54-jähriger Deutscher einen Pkw auf der Paß Thurn Straße im Gemeindegebiet von Jochberg in Richtung Mittersill. Dabei kam der Pkw auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern, geriet über den Fahrbahnrand hinaus, stürzte über eine Böschung, durchschlug einige Bäume und kam schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der unbestimmten Grades verletzte Lenker konnte sich selbst aus dem schwer beschädigten Fahrzeug befreien und seine 52-jährige schwer verletzte Beifahrerin aus dem Pkw bergen. Die Frau wurde im Anschluss mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Kufstein geflogen. Der Mann wurde mit der Rettung in das Krankenhaus St. Johann i.T. eingeliefert.

PI Kitzbühel - Tel. 059133/7200