Verkehrsunfall mit Personenschaden in Brixen iT

Brixen iTh. | Am 20.4.2019 um 07.35 Uhr fuhr ein 81jähriger österreichischer Staatsbürger mit seinem Kleinmotorrad auf der Dorfstraße in Brixen iT in Richtung Kirchberg und bog nach links in eine Gemeindestraße ab.

Zum selben Zeitpunkt fuhr eine 21jährige österreichische Staatsbürgerin mit ihrem PKW auf der Gemeindestraße in Richtung Dorfstraße. Aus bisher unbekannter Ursache kam es zu einer seitlichen Kollision wobei der Mopedfahrer stürzte und am linken Bein schwer verletzt wurde.

Der Verletzte wurde nach Erstversorgung in die Klinik nach Innsbruck geflogen.

PI Westendorf - Tel: 059133 / 7209