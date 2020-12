Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in Kirchberg – Zeugenaufruf

Kirchberg | Am 11. Dezember 2020, gegen 07:00 Uhr ging eine 11-jährige Schülerin am Achenweg in Kirchberg in Richtung Ortszentrum. Auf Höhe des Hauses Nr. 21 streifte ein vorbeifahrender dunkler Pkw das Mädchen mit dem Seitenspiegel am Ellbogen, wodurch das Mädchen zu Boden stürzte. Dabei zog sie sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Der Lenker verließ die Unfallstelle ohne Anzuhalten. Zeugen werden ersucht sich bei der Polizeiinspektion Kirchberg (Tel. 059133/7205) zu melden.

PI Kirchberg - Tel. 059133/7205