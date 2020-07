Verkehrsunfall in Kirchberg

Kirchberg | Am 10. Juli 2020, gegen 12:50 Uhr lenkte ein 39-jähriger Österreicher einen Pkw auf der Brixentaler Straße aus Richtung Wörgl kommend in Richtung Kitzbühel. Dabei prallte er aus bisher unbekannter Ursache gegen das westliche Portal der Unterflurtrasse in Kirchberg, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.

