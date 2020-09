Verkehrsunfall in Itter

Itter | Eine 59-jährige deutsche Staatsangehörige wollte am 08.09.2020 gegen 10:25 Uhr mit ihrem Motorrad von einem Tankstellengelände im Gemeindegebiet von Itter auf die Lofererstraße in Fahrtrichtung Wörgl einbiegen. Die Motorradlenkerin verlor beim Einbiegen in die Straße aus unbekannter Ursache die Beherrschung über ihr Fahrzeug und fuhr geradeaus in Richtung des gegenüberliegenden Fahrbahnrandes.

Dort geriet sie über den Fahrbahnrand hinaus und geriet anschließend mit dem Motorrad über eine steil abfallende Böschung hinunter. Auf dem dortigen Parkplatz touchierte sie mit ihrem Motorrad die Fahrerseite von zwei Pkw, bevor sie nach mehreren Metern auf dem dortigen Asphaltboden liegen blieb. Das umstürzenden Motorrad beschädigte dabei noch einen weiteren Pkw. Die 59-Jährige erlitt bei diesem Unfall schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Rosenheim geflogen.

PI Hopfgarten im Brixental - Tel.: 059133 / 7203