Verkehrsunfall in Going

Going | Am 12.07.2020 gegen 17.35 Uhr wollte eine deutsche Staatsbürgerin (56) mit einem PKW von der Einfahrt vom Hotel Stanglwirt in Going nach links auf die B 178 einbiegen. Dabei übersah sie einen von links kommenden PKW, der von einer 32-jährigen deutschen Staatsbürgerin gelenkt wurde, worauf es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Die beiden Lenkerinnen sowie die Beifahrerin der 56-jährigen (51) und der Beifahrer (36) der 32-jährigen Lenkerin wurden dabei leicht verletzt. Sie wurden von der Rettung in das BKH St Johann iT gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

PI St Johann iT - Tel. 059133 / 7208