Verkehrsunfall in Brixen im Thale

Brixen i.Th. | Am 11.11.2020, gegen 17.20 Uhr, lenkte ein 22-jähriger Österreicher einen PKW in Brixen im Thale entlang der „Unteren Dorfstraße“ in Richtung „Dorfstraße“. Im Kreuzungsbereich mit der Dorfstraße hielt der 22-Jährige zunächst den von ihm gelenkten PKW an der Kreuzung an und wollte in weiterer Folge nach links in die Dorfstraße einbiegen. Gleichzeitig näherte sich eine 29-jährige Österreicherin mit ihrem PKW auf der Dorfstraße aus Richtung Ortszentrum kommend dem Kreuzungsbereich. Als sich die PKW-Lenkerin unmittelbar vor dem Kreuzungsbereich befand, setzte der PKW-Lenker das Abbiegemanöver fort und es kam zu einem rechtwinkeligen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß zog sich die Frau im Brustkorbbereich Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde mit der Rettung in das Bezirkskrankenhaus St. Johann i. T. eingeliefert. Der PKW-Lenker blieb unverletzt.

An der Unfallörtlichkeit mussten von der FFW Brixen i. Th. neben Aufräumarbeiten auch Ölbindemaßnahmen durchgeführt werden.

PI Westendorf - Tel. Nr.: 059133 / 7209