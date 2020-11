Verfehlung nach dem Suchtgiftgesetz in Hopfgarten i.B.

Hopfgarten | Am 09.11.2020, gegen 23:00 Uhr, konnten Beamte der PI Hopfgarten mit Unterstützung einer Diensthundestreife aus dem Bezirk Kitzbühel im Zuge einer Kontrolle in einer Wohnung in Hopfgarten eine sogenannte „Indooranlage“ und Suchtgift in Form von Marihuana in einer Menge von ca. 2 kg feststellen.

Der Wohnungsinhaber, ein 24-jähriger Österreicher, und dessen Bruder (25-jähriger Österreicher) zeigten sich hinsichtlich der Verfehlungen nach dem Suchtmittelgesetz geständig. Das Suchtgift wurde sichergestellt und nach Abschluss der Erhebungen werden Berichte an die Staatsanwaltschaft Innsbruck und die Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel verfasst werden.

