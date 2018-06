Verdiente Kössener feierlich geehrt

Vergangene Woche wurden im Rahmen eines großen Ehrenabends 77 verdiente Kössenerinnen und Kössner vor den Vorhang geholt.



Kössen | Das Veranstaltungszentrum Kaiserwinkl in Kössen war Schauplatz eines ganz besonderen Abends – nach sechs Jahren hatte die Gemeinde wieder zu einem Ehrenabend geladen. Nicht nur verdiente Kössenerinnen und Kössener konnten begrüßt werden, auch zahlreiche Ehrengäste ließen es sich nicht nehmen, den Ausgezeichneten zu gratulieren.



Unter anderem unterstrich LR Beate Palfrader die Wichtigkeit des Ehrenamtes. „Wir sind stolz auf die vielen aktiven Vereine und Institutionen in unserer Gemeinde“, betonte Bgm. Reinhold Flörl in seiner Ansprache. Er dankte für den großen persönlichen Einsatz, den jeder einzelne leistet. Im Rahmen des Ehrenabends zeigte GV Hans Knoll übrigens erstmals das neu gestaltete Logo der Gemeinde.



Viele Ehrengeschenke



Besonders im Mittelpunkt stand an diesem Abend vor allem Alt-Bgm. Stefan Mühlberger. Er wurde für sein langjähriges Engagement mit dem Ehrenring ausgzeichnet. Die Laudatio hielt mit viel Witz und Charme sein langjähriger Weggefährte Herbert Exenberger, der für seine langjährige Tätigkeit, u.a. als Vizebürgermeister, mit der Ehrenadel ausgezeichnet wurde. Stefan Mühlberger war 18 Jahre lang Bürgermeister von Kössen, ÖAAB-Obmann und ist auch heute noch regelmäßig im Gemeindeamt anzutreffen, da er sich jetzt in seiner Pension um die Gemeindechronik kümmert.



Nicht nur zahlreiche erfolgreiche Sportler wurden geehrt, auch verdiente Vereinsfunktionäre wurden mit dem Ehrenzeichen ausgezeichnet. Ein Ehrengeschenk wurden der langjährigen Gemeinderätin Magdalena Planer, Martin Gründler (Plattenwerferverein, Kameradschaftsbund), Peter Bichler (Künstler), Josef „Pepi“ Dagn (Erfinder), Maria Schermer (Sozialsprengel), Christine Sturm (Sozialsprengel) und Sebastian Haunholter (Sozialsprengel) überreicht. Die Ehrennadel der Gemeinde erhielten Michael Schwentner (Alt-GR, Trachtenverein), Ernst Wörgötter (Alt-GR), Maria Astl (Volksschuldirektorin), Josef Kurz (Hauptschuldirektor), Günther Brunner (Volkschuldirektor, Erwachsenenschule), Martin Fahringer (Sprengelarzt), Andreas Schermer (ehemaliger TVB-Obmann) sowie Alt-Vbgm. Herbert Exenberger. Margret Klausner

Bild: Ehrentisch mit TVB-Obmann Gerd Erharter, BH Michael Berger, Walchsees Bgm. Dieter Wittlinger, Kössens VBgm. Maria Dünser, Schwendts Bgm. Richard Dagn, LR Beate Palfrader und Kössens Bgm. Reinhold Flörl (v.l.) Foto: Klausner

Bild2: VBgm. Marissa Dünser, Elionore und Sefan Mühlberger, Herbert Exenberger mit Andrea, LR Beate Palfrader und Bgm. Reinhold Flörl (v.l.). Foto: Gemeinde Kössen