Veranstaltungs Tipps

Weihnachtsmärchen, Gebetsvorlesungen, Benefizkonzert, Kirchenkonzerte und "Bilderbuch im Kino", eine Veranstaltung für Kinder, stimmen auf das bevorstehende Weihnachtsfest ein.

Am Dienstag, 25.12. startet dann in Fieberbrunn die Skishow-Saison mit dem "Winterkönig" und im Riverhouse feiert man ein "The Next Generation Festival" mit lokalen Bands.

Am Mittwoch, findet das 62. Stefani Pferderennen auf der Trabrennbahn Lafferhof in St. Johann statt und in Schwendt lädt die BMK zur Christbaumversteigerung ein.

Was sonst noch so geboten wird an diesem Wochenende und wer noch nicht weiß, wohin am Silvesterabend, der ist hier genau richtig.