Vandalen tobten sich im Bad aus

In der Nacht zum Sonntag verwüsteten Unbekannte das Waldschwimmbad in Jochberg. Unter anderem landete Blumenerde im Schwimmbecken.

Jochberg | „Der Schaden ist überschaubar, die Dummheit ist groß“ – kurz und bündig kommentierte Jochbergs Bürgermeister den Schaden im Waldschwimmbad. Derzeit in der Hochsaison tagtäglich von hunderten Menschen frequentiert, hätte es am Sonntag beinahe nicht geöffnet werden können.

In der Nacht davor hatten sich Unbekannte – offenbar handelte es sich um mehrere Personen – Zutritt zum Freibad verschafft und sich dort ausgetobt.

Die Vandalen dürften über den Maschendrahtzaun der Anlage in den Schwimmbadbereich eingedrungen sein. Mehrere Blumentröge wurden zerstört, Sonnenschirme in das Schwimmbecken geworfen. Im Pool landete überdies die Erde aus den Blumentrögen. Auch Müllsäcke wurden aufgerissen und der Abfall verstreut.

Am Sonntag stand die Befürchtung im Raum, dass die Anlage geschlossen werden muss. Doch dank mehrerer fleißiger Helfer war das Chaos relativ rasch aufgeräumt und die Badehungrigen konnten bereits am Sonntagvormittag wieder das kühle Nass genießen.

Die Polizei begann bereits am Sonntag mit der Suche nach Zeugen. Fünf bis sechs Personen dürften für diesen Vandalenakt verantwortlich sein, heißt es seitens der Polizei. Sie kamen mit zwei oder drei Fahrzeugen an bzw. sind dann wieder weggefahren, so die Spurenlage.

Zweckdienliche Hinweise werden in der Polizeiinspektion Kitzbühel unter der Telefonnummer 059133/7200 entgegengenommen. ali/mak

Bild: Vandalenakt im Waldschwimmbad in Jochberg: Offenbar waren es mehrere Personen, die in der Nacht zum Sonntag in das Badareal eindrangen. Sie warfen Mistkübel um und zerstörten Blumentröge. Die Erde warfen sie in das Schwimmbecken. Foto: Gemeinde Jochberg