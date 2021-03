Vandalen nahmen Alkohol mit

Kössen | Am Wochenende, 13. und 14. März, drangen Unbekannte über eine Schiebetüre in ein geschlossenes Hotel in Kössen ein.



Die Eindringlinge trieben sich im ganzen Hotel herum, öffnete sämtliche Schränke und Vitrinen, beschädigten im Schankbereich eine Videoüberwachungskamera und nahmen mehrere hochprozentige Getränke mit. Die Höhe des Gesamtschadens steht noch nicht fest, teilt die Polizei mit.