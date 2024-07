Vätternrundan – ein tolles Erlebnis

Radsportler Rupert Polak erfüllte sich mit der „Vätternrundan“ einen lang gehegten Traum. Er

finishte die Rundfahrt ohne Probleme.



St. Johann | Die Vätternrundan stand seit vielen Jahren auf der To-Do-Liste von Rupert Polak. Insgesamt 23.000 Finisher absolvierten heuer die 315 Kilometer lange und mit 2.300 Höhenmetern gespickte Rundfahrt um den zweitgrößten See Schwedens. Der Startschuss für die Teilnehmer fiel traditionell am Freitagabend. Bis in die frühen Morgenstunden wurden alle zwei Minuten 60 Radsportler auf die Strecke geschickt. Für Rupert Polak von der radUnion St. Johann ging es kurz vor zwei Uhr in der Nacht los. „Das Wetter war eigentlich ideal. Am Start hatten wir ca. acht Grad, in der Nacht sank die Temperatur dann auf vier Grad. Aber ich war gut vorbereitet und hatte die richtige Kleidung dabei“, erzählt Polak.



Gute Renneinteilung brachte den Erfolg

Auch die Dunkelheit machte dem Radsportler keine Probleme: „Ich bin schon öfters in der Nacht gefahren und habe ein gutes Licht. Mir ist es besser gegangen als erwartet.“



Mit dem Sonnenaufgang kehrte dann nicht nur das Tageslicht zurück, auch die Temperaturen kletterten wieder nach oben. „Das war ein atemberaubendes Erlebnis und wird mir noch lange in Erinnerung bleiben“, resümiert Polak. Nach ca. elf Stunden durfte sich der St. Johanner Radsportler als Finisher feiern lassen. „Ich habe mir das Rennen gut eingeteilt und mich gut vorbereitet. Die Organisation war wirklich perfekt. Gut ist auch, dass es keine Wertung gibt, sondern einfach nur die Zeit gemessen wird.“ sh

Bild: Nach mehreren Stunden Fahrt durch die kühle Nacht zählte der Sonnenaufgang bei der Vätternrundan zu den ganz großen Highlights von Rupert Polak, der nach elf Stunden müde, aber glücklich das Ziel erreichte. Fotos: Privat