Unternehmen mit Handschlagqualität

Es war ein besonderer Abend, den die Familie Pletzer am Freitag mit ihren Mitarbeitern sowie Würdenträgern aus Wirtschaft und Politik feierte: 60 Jahre für ein Unternehmen, in dem Tradition, Zuverlässigkeit und Handschlagqualität gepflegt werden.



Hopfgarten | Mit der Gründung eines kleinen Installationsbetriebes (Heizung, Sanitär, Lüftung) in Hopfgarten legte Anton Pletzer, damals jüngster Unternehmer des Landes, 1964 den Grundstein für die heutige Pletzer Gruppe, die mittlerweile auf 1.500 Mitarbeiter angewachsen ist und sich über die Sparten Tourismus, Industrie und Immobilien erstreckt.



Die Pletzer Installationen, seit 1994 unter der Leitung von Anton Pletzer junior, stellen bis heute eine wichtige Säule des Unternehmens dar. Mit mehr als 150 Mitarbeitern an sieben Standorten, von Jochberg bis Ötz, zählen die Pletzer Installationen zu den marktführenden Betrieben und decken dabei das komplette Portfolio in den Bereichen Sanitär und Heizungstechnik – vom Einfamilienhaus bis zum Hotelbetrieb – ab. Die Expertise von Pletzer Installationen kommt auch im Bezirkskrankenhaus St. Johann zur Anwendung. „Dank Bodenheizung und -kühlung zählt der neue Hubschrauberlandeplatz am Dach des Spitals zu den modernsten in ganz Österreich“, freute sich Paul Sieberer, Bürgermeister von Hopfgarten und Obmann des Bezirkskrankenhausverbandes.



Die Pletzer-Gründungsgeschichte erinnert Landesrat Mario Gerber an den amerikanischen Traum. „Sie ringt mir großen Respekt ab und ist ein Vorbild, was mit Mut, Eigeninitiative und viel Fleiß in Tirol möglich ist.“



Einen wesentlichen Anteil am Erfolg haben die Mitarbeiter, betonten sowohl Anton Pletzer als auch sein Sohn Anton junior. Sie sind mit Fachwissen und Engagement die Visitenkarte unseres Unternehmens.“ Rund 300 Lehrlinge wurden in 60 Jahren ausgebildet, viele sind bis heute bei Pletzer Installationen beschäftigt und wurden am Jubiläumsabend geehrt. A. Fusser

Bild: Firmengründer Toni Pletzer (2. v. l.), Firmenchef Toni Pletzer (3. v. l.) sowie Geschäftsführer Martin Röckenschuß (rechts) freuten sich über die Auszeichnung „Tiroler Traditionsbetrieb“, überbracht von Tirols WK-Präsidentin Barbara Thaler und Wirtschaftslandesrat Mario Gerber (2. von rechts) . Fotos: Fusser