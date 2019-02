Unbefugter Gebrauch von Fahrzeugen in Fieberbrunn

Fieberbrunn | Am 16. Februar 2019, gegen 01:30 Uhr, nahm ein bisher unbekannter Täter ein in Fieberbrunn vor einem Lokal abgestelltes grau-schwarz-rotes Raupenfahrzeug der Marke Polaris mit Kabinen- und Heckaufbau in Betrieb und fuhr damit in Richtung Hochkönigbundesstraße. Seitdem fehlte von dem Fahrzeug jede Spur.

Am 16. Februar 2019, gegen 13:00 Uhr konnte das Raupenfahrzeug auf einem Winterwanderweg in Fieberbrunn leicht beschädigt aufgefunden werden. Weitere Erhebungen folgen.

