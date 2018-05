Umjubelter Einstand des „Neuen“

Seit wenigen Monaten ist der neue musikalische Leiter der Musikkapelle Erpfendorf im Amt, am Wochenende feierte Michael Sojer ein erfolgreiches Konzertdebüt.



Erpfendorf | Eine spannende Musikauswahl, schwungvolle und ausdruckstarke Melodien und Frauenpower prägten die beiden Frühjahrskonzerte im sehr gut besuchten Kirchdorfer Dorfsaal.



Hinsichtlich Frauenpower sind die ansprechende Moderation von Gudrun Schwärzler und die beiden Solistinnen Alexandra Pichler und Franziska Hechenbichler hervorzuheben. Alexandra Pichler absolvierte auf der Oboe das Leistungsabzeichen in Gold und brillierte im Stück „Sweet Sunset“. Ebenso großen Applaus gab es für Franziska Hechenbichler auf dem Altsaxophon im Stück „Moon River“, sie legte das Leistungsabzeichen in Silber ab.



Gleich zur Eröffnung kam mit dem fröhlichen Werk des österreichischen Komponisten Otto M. Schwarz jede Instrumentengruppe zum Zuge. Es folgte mit „Hänsel und Gretel“ Musik aus der gleichnamigen Märchenoper und der „Irenenwalzer“. Nach dem Solo für Oboe und den Ehrungen ging es mit der Polka „Feuerfest“ in die Pause.



Spanische Klänge des Paso Doble „Delicia“ eröffneten den zweiten Konzertteil. Reges Treiben vermittelte das Stück „Auf einem persischen Markt“ und das Medley „Bert Kämpfert Classics“ setzte den charakteristischen Sound des deutschen Bandleaders in Szene. Zum Finale begeisterten die Erpfendorfer Musikantinnen und Musikanten mit der „Ab und Zu“ Polka und einem feurigen Mambo.



Eine neue Schärpe für die Musikkapelle Erpfendorf spendierte Maria Unterrainer und überreichte diese im Rahmen der Ehrungen an Stabführer Lukas Zaß. Für 30 Jahre aktive Mitgliedschaft wurde Erich Franzl geehrt, für zehn Jahre wurde Patrick Leitner gedankt. rw

Bild: Ehrungen (v.l.) Kapellmeister Michael Sojer, Obfrau Tamara Rabl, Patrick Leitner, Erich Franzl, Bürgermeister Gerhard Obermüller und Marketenderinnen.