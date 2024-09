Umfrage: Einkaufsverhalten in den Regionen

Die 28 Gemeinden der LEADER Regionen Regio3 und KUUSK sowie aus dem Brixental beteiligen sich am Projekt „Analyse des Einkaufs- und Konsumverhaltens, der Handels- und Nahversorgungsstrukturen sowie der Immobilienpotenziale und Leerstände“.

"Miteinander wollen wir einen wichtigen Schritt in Richtung lebendiger Ortskerne und besserer Nahversorgung machen. Dabei brauchen wir Unterstützung!"

Im Mittelpunkt steht eine Bevölkerungsbefragung, mit der die Meinungen und Erfahrungen zum Einkaufen und zur Nahversorgung eingeholt werden. Einige Gemeinden verschicken den Fragebogen per Post an alle Haushalte, andere bieten ihn online an, Infos dazu gibt es im jeweiligen Gemeindeamt.

Wer jetzt gleich mitmachen will: Allgemeine Befragung

Bild: Karolina Kaboompics via Pexels