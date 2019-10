Überprüfung in Theorie und Praxis

Der Grundlehrgang ist die Basis für jeden Feuerwehrmann/frau, und Voraussetzung für alle weiteren Kurse an der Landes-Feuerwehrschule.



Kirchberg | Nach der Ortsausbildung mit positiver Wissenskontrolle konnten 41 Mitglieder der Feuerwehren aus dem Bezirk zum zweiten Teil der Grundausbildung, welcher im Bezirk durchgeführt wird, antreten. Den Abschluss des Grundlehrganges bildet der gleichnamige Kurs an der Landes-Feuerwehrschule.

Die Themen des Bezirksgrundlehrganges sind: Absichern und Absperren der Einsatzstelle in Theorie und Praxis, Grundinformation Atemschutz, Verhalten im Feuerwehrdienst, die Löschgruppe in Theorie und Praxis, die Saugleitung, Formalexerzieren, Unfallverhütung, Gefahren der Einsatzstelle, Sonderfahrzeuge, Arbeiten mit Schiebe- und Steckleitern und die Zubringerleitung.



Der BFV Kitzbühel bedankt sich bei der FF Kirchberg für die zur Verfügungstellung der Räumlichkeiten sowie bei den Feuerwehren für die Bereitstellung der Gerätschaften und bei den Ausbildnern für die Durchführung des Grundlehrgangs.

Die Freiwilligen Feuerwehren brauchen Mitglieder mit sehr viel Einsatzfreude. Foto: Schroll