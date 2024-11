Über 222.223 Kilometer geradelt

Im Kaiserwinkl lautet die Devise „Ja, mir san mit‘m Radl da“ – die Bürger werden motiviert, im Alltag auf den Drahtesel zu setzen. Die Kössener holten sich jetzt den Bundessieg bei „Österreich radelt“.



Kössen | Bürgermeister Reinhold Flörl geht schon lange mit gutem Beispiel voran – im Vorjahr gewann er die Bürgermeister-Challenge von „Tirol radelt“.



Jetzt konnten Radkoordinatorin Gabi Pertl sowie Tamara Dagn und Christina Jöchtl (Ortsmarketing Kössen) im Ministerium für Klimaschutz in Wien einen ganz besonderen Preis entgegennehmen – die Gemeinde wurde Bundessieger bei „Österreich radelt“ (Gemeinden mit 2.000 bis 5.000 Einwohnern). Dafür erstrampelten die Kössener insgesamt 222.223 Kilometer.



„Als Pro-Byke und e5-Gemeinde versuchen wir die Bevölkerung zum Radeln zu motivieren, besonders was Alltagswege im Dorf betrifft. Gestartet haben wir die Radsaison dieses Jahr mit einer Rad-Auftaktveranstaltung im Frühling und weiter ging es mit einem Radfrühstück und einem „BikeBus“ für die Mittelschule während der europäischen Mobilitätswoche“, schildert Pertl. Die Kössener Teilnehmer konnten ihre Kilometer in eine App eintragen oder auch ein Fahrtenbuch führen. Die gefahrenen Kilometer wurden dann in der Gemeinde eingetragen. Für die fleißigen Kössener gab es als Preis einen Radservicetag für die ganze Gemeinde. „Im Frühjahr machen wir sicher wieder eine Auftaktveranstaltung. In diesem Rahmen würden wir dann gerne den Servicetag durchführen“, so Pertl. M. Klausner

Bild: Radkoordinatorin GR Gabi Pertl (links) sowie Tamara Dagn (Mitte) und Christina Jöchtl (beide Ortsmarketing Kössen) bei der Verleihung. Foto: Gemeinde