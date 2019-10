Tyrol Music Projekt stellt CD vor

„Special Blend“ – das zweite Album von Tyrol Music Project ist fertig und wird am 17. Oktober in der arena365 vorgestellt. Die vier Musikanten haben wieder eine ganz besondere Mischung kreiert.



Kirchberg | Nach dem Album „bunt“ ist nun die zweite CD von Tyrol Music Projekt, kurz TMP, fertig. Das neue Album „Special Blend“ wird am 17. Oktober in der arena365 vorgestellt. Die vier Musikanten Lukas, Toni, Hubert und Max wagten wieder den Sprung ins kreative Schaffen einer CD-Produktion. Dabei herausgekommen ist eine ganz spezielle und spannende Mischung aus authentischer Volksmusik, World, Jazz, …

Wie ein Spitzenkoch versucht, verschiedene Aromen zu einer Harmonie zusammenzufügen, ohne deren Charaktere zu verwischen, versucht TMP Klänge zu vereinen, ohne deren Herkunft zu verleugnen. Dabei hinterlassen die Musiker ihre eigene Handschrift, durch ihre eigenen Ideen und ihr Spielen auf den akustischen Instrumenten.

Großteils Eigenkompositionen hat die Band auf ihrem neuen Album verewigt.

Der Stil lässt sich sehr schwer in eine Schublade einordnen, besser ist, man besucht die CD-Präsentation und überzeugt sich selbst von der musikalischen Vielfalt, die sich Tyrol Music Project für ihre neueste Produktion überlegt hat. „Wir spielen nicht den Mainstream, sondern in erster Linie die Musik, die uns selbst am besten gefällt. Musik, die selbst Spaß macht“, erzählt Hubert Klingler.

Auch eine spezielle Mischung für Konzerte

Der Wortlaut „Special Blend“ findet sich sehr oft auf Flaschen von hochprozentigen Getränken. Und auch in diesem Bereich haben die vier Musikanten ihre Kreativität ausgelebt und eine hochprozentige Kreation geschaffen, die es künftig bei den Konzerten gibt.

Apropos Konzerte: Nachdem TMP bereits im Österreich-Haus bei den olympischen Spielen in Rio, Sotschi und Pyeongchang spielten, laufen die Gespräche über mögliche Auftritte im Österreich-Haus bei den olympischen Spielen in Tokio.

Die Präsentation findet am 17. Oktober um 20 Uhr in der arena365 in Kirchberg/Tirol statt. Alle Infos zur Veranstaltung gibt’s auf der Homepage www.arena365-kirchberg.at od. auf www.tmp.tirol Lukas, Toni, Hubert und Max vom TMP würden sich sehr freuen, wenn viele Freunde und Fans der Band zu der CD-Präsentation kommen würden. Elisabeth M. Pöll

Hinter dem „Special-Blend-Sound“ des „Tyrol Music Projects“ stecken die kreativen Köpfe von Toni Klingler, Lukas Riemer, Hubert Klingler und Max Hechenblaikner. Foto: Tobias Gutman