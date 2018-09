Tunnelübung mit Großeinsatz

Zu einem Großeinsatz kam es im Brixner Hoftunnel. Bei einer Übung übten Feuerwehr und der Rettungsdienst Brixental mit der SEG Gruppe den Ernstfall.



Brixen | „Schwerer Verkehrsunfall, mehrere eingeklemmte Personen im Hoftunnel – Brixen“, so lautete die Übungsannahme letzte Woche Donnerstagabend um 19.45 Uhr.



Umgehend rückte der Rettungsdienst Brixental mit der SEG Gruppe und mehreren Fahrzeugen aus. Parallel rückte die Freiwillige Feuerwehr Brixen zum Übungsort an. Im Tunnel kam es zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Pkws frontal kollidierten und mehrere Personen in den Wracks eingeklemmt wurden.



Die Feuerwehr sicherte als Erstes das Auto in der Schräglage, damit dies nicht umkippen konnte. Beim unteren Auto musste der Rettungsdienst durch das Heck zu den Verletzen vordringen, damit die beiden Schwerverletzten versorgt werden konnten. Zeitgleich verschaffte sich die Feuerwehr mittels schwerem Bergegerät Zugang zu den eingeklemmten Personen beim zweiten Pkw. Mittels Spineboards und Schleifkorbtragen konnten vier schwerverletzte Personen aus den beiden Fahrzeugen geborgen werden. Anschließend wurden sie mit den Rettungsautos fiktiv in die Krankenhäuser gebracht. Nach rund einer Stunde konnte die Übung beendet werden.



Bei der anschließenden Übungsbesprechung wurde die perfekte Zusammenarbeit zwischen Rettungsdienst und Feuerwehr hervorgehoben. Als Übungseinsatzleiter fungierte Bezirksrettungskommandant Florian Meikl. Foto: Zoom.Tirol