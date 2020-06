Trommeln, Tanzen, Drachenbauen

Es geht wieder los: Sichtbares Zeichen ist die Kinder-Sommerakademie Trampolissimo, die auch heuer wieder in St. Johann auf die Beine gestellt wird.



St. Johann | Endlich wieder Freunde treffen, gemeinsam kreativ sein und grenzenlosen Ferienspaß genießen! Nach den herausfordernden Wochen daheim wird es nun vor allem für Kinder höchste Zeit für einen Sommer voller Spaß, Phantasie und Bewegung. Die Trampolissimo Kinder-Sommerakademie macht es möglich: von 27. Juli bis 4. September wartet in der Alten Gerberei St. Johann ein buntes Programm an Workshops verschiedenster Kunst- und Kultursparten auf junge Menschen von 5 bis 16 Jahre.

Ob Improvisations- und Figurentheater spielen oder Papierdrachen bauen, trommeln, malen, Gruselgeschichten erzählen oder Roboter programmieren, Hip-Hop tanzen und plastikfrei Alltagsgegenstände herstellen – der Kreativität junger Menschen werden dabei keine Grenzen gesetzt. Die professionellen Workshopleiter und -leiterinnen wie die Autorin Elisabeth R. Hager, der Theaterpädagoge Wolfgang Klingler, die Puppenspielerin Katharina Mayer-Müller, die Drachenbaukünstlerin Anna Rubin und viele andere freuen sich ebenfalls schon sehr, ihre Kunstformen wieder vermitteln zu dürfen.

Dem Verein Trampolissimo ist es ein großes Anliegen, mit Kindern und Jugendlichen gemeinsam den Weg zurück in eine „neue“ Normalität zu beschreiten. Das Arbeiten in Kleingruppen mit begrenzter Teilnehmerzahl ist daher gerade in dieser Situation von Vorteil. Die Hygiene- und Abstandsregelungen können im Saal der Alten Gerberei mühelos eingehalten werden, ohne dass die Qualität der Kreativworkshops davon eingeschränkt wird. Eine Anmeldung zu den einzelnen Workshops ist unbedingt erforderlich. Mehr Informationen finden sich unter www.trampolissimo.at.

Die Workshops im Überblick

Das Theaterlabor von 27. Juli – 31. Juli, von 10-16 Jahren; Story-Telling von 3. bis 5. August, ab 7 Jahren; Breakdance & Hip-Hop von 5. bis 7. August, von 6-10 Jahren bzw. Breakdance & Hip-Hop von 5. bis 7. August, für 11-16-Jährige; Robotik-Workshop vom 10. bis 11. August, geeignet im Alter von 8-12 Jahren; „Ein Leben ohne Plastik“ von 17. bis 20. August, ab 10 Jahre; Stomp! (Trommelworkshop) von 20. bis 21. August, von 8-16 Jahren; Plapper, Schnapper und Kantapper (Figurentheater) von 24. bis 27. August, von 6-12 Jahren; Glücksdrachen (Drachenbau) von 28. bis 29. August, von 7-14 Jahren; Workshop „Künstler sehen ander(e)s“ von 31. August bis 4. September, von 5-8 Jahren.

Foto: Im Trampolissimo-Sommer finden sich „Klassiker“ genauso wie neue, aufregende Angebote. Foto: Trampolissimo