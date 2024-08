Trinkwasser-Projekt „Refill“

Mit dem Projekt Trinkwasser „Refill“ werden im Zuge von GREENfluencing in Kitzbühel niederschwellige Optionen geschaffen, um Einheimischen wie Gästen die Möglichkeit zu geben, ihre Trinkwasserflaschen kostenfrei mit kostbarem, reinem Leitungswasser aufzufüllen.

Kitzbühel | Geschäfte, Unternehmen und Einrichtungen unterschiedlicher Art erhalten den Aufkleber Trinkwasser „Refill“, um ihn an der Türe anzubringen und der Bevölkerung zu signalisieren, dass an diesem Ort die mitgebrachte Trinkwasserflasche kostenfrei und unkompliziert mit Leitungswasser aufgefüllt werden kann. Ein simpler Wasserhahn, an dem man eine Wasserflasche auffüllen kann, ist ausreichend. Die Teilnahme ist für die Betriebe kostenlos.

Mit der Beteiligung zeigen Betriebe und Geschäfte die Wertschätzung der Ressource Wasser und als Nebeneffekt wird leicht vermeidbares Einwegplastik reduziert. Zudem haben Unternehmen Kontakt zu potenziellen Kunden, denn die Auffüllenden schauen sich automatisch im Geschäft um und es können Folgegeschäfte entstehen.

Trinkwasser Refill startete im Mai 2024 in der Region Wilder Kaiser. In den Orten Going, Ellmau, Scheffau und Söll können in über 30 Geschäften und Einrichtungen Trinkwasserflaschen nachgefüllt werden. Mit der Fortführung des Projektes in Kitzbühel wird das Wasser in der ganzen Region in den Vordergrund gerückt.

Es sind alle Betriebe eingeladen, Refill in der Stadt Kitzbühel zu etablieren. Die Initiative wurde von Petra Eder-Kühr und Andreas Fuchs-Martschitz ins Leben gerufen. Sie ist eine Kooperation von Umwelt- und Zukunftausschuss der Stadt, der Firma Frauenschuh, der Sparkasse Kitzbühel, der Bergbahn AG Kitzbühel sowie von Kitzbühel Tourismus.

Kontakt:

petra@greenfluencing.at; Tel. 0650 430 3686 oder 0664 8515 822; caro@greenfluencing.at

Bild: Die Sticker sind über das Team von GREENfluencing erhältlich. Foto: GREENfluencing