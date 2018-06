Triathlon Festspiele am Schwarzsee

Bei den zwölften Kitz Tri Games zeigten wieder über 350 junge Nachwuchs­triathleten ihr Können im Wasser, am Rad und auf der Laufstrecke. Beim ersten Staffel- und beim Sprinttriathlon stand vor allem der Spaß im Vordergrund.



Kitzbühel | Am Sonntag standen die zwölften Kitz Tri Games auf dem Programm. Mit über 350 Kids zählt der Nachwuchstriathlon im und rund um den Schwarzsee zu den größten in ganz Europa. Um 8 Uhr startete der Bewerb mit den Jüngsten der Kategorie E. Und bereits die sechs- und siebenjährigen Triathleten konnten mit ihren Leistungen groß aufzeigen. Den ganzen Tag über standen die Nachwuchstria­thleten im Fokus und fanden um 17 Uhr mit dem Start der Kategorie A, Jugend und Junioren, ihren Abschluss.



Im Rahmen der Kitz Tri Games wurden auch in diesem Jahr wieder die Tiroler Meisterschaften ausgetragen und somit die besten Nachwuchstriathleten Tirols in Kitzbühel gekürt. Mit Anna Rass, Thomas Rass und Viktoria Grüner konnten sich auch drei Athleten des Tria­thlonvereins Kitzbühel in ihren jeweiligen Altersklassen zum Tiroler Meister küren.



Erster Staffeltriathlon



Nach dem Motto „drei Hobbysportler, drei Disziplinen, ein Team“ stand vor allem der Spaßfaktor beim ersten Staffel- und Firmentriathlon im Vordergrund. 55 Teams bzw. Firmenmannschaften stellten sich der Herausforderung Triathlon und teilten sich die drei Disziplinen untereinander auf. Der erste Athlet musste 250 Meter im Wasser bewältigen, ehe er den Zeittransponder an seinen Kollegen übergab, der 12 Kilometer am Rad abstrampelte. Zum Schluss wartete dann auf den Dritten noch eine 3,3 Kilometer lange Laufstrecke. Am Ende konnte sich das Team PSV Kitzbühel rund um Markus Grubzak, Thomas Fernsebner und Christian Kitzbichler durchsetzen und den Premierensieg beim ersten Staffeltriathlon feiern. Der Funfaktor kam bei diesem Bewerb wirklich nicht zu kurz und alle hatten sichtlich Spaß.



Sprinttriathlon



Beim abschließenden Bewerb am Samstag (Start 17.15 Uhr), beim Sprinttriathlon, kämpften an die 100 Teilnehmer um den Sieg. Nach 750 Meter im Wasser, 18 Kilometer auf dem Rad und 5 Kilometer auf der Laufstrecke konnte sich bei den Herren Florian Klingler (57:35 Minuten) und bei den Damen Lisa Krimbacher (1:09:42 Stunden) als Sieger feiern lassen.

Alle Ergebnisse können auf www.raceresult.com nachgelesen werden.

Markus Ehrensperger, Foto: Triathlonverein