Trendiger Herbst in St. Johann

St. Johann in Tirol ist der Ort zum Bummeln, Shoppen und Genießen. Außerdem wird ganz besonderer Wert auf individuelle Beratung und Servicequalität gelegt.



St. Johann | Der Mix aus inhabergeführten Betrieben, den wichtigsten Handelsketten und vielen gemütlichen Cafés und Lokalen lädt zum Einkaufen und Verweilen ein. Der Weg nach St. Johann lohnt sich also immer!



Biken im Herbst

Auch in diesem Herbst sind E-Bikes voll im Trend. Stephan Mattersberger und sein Team von BikeZeit bieten mittels Bike Fitting System eine präzise Vermessung des Körpers an. Mit den gewonnenen Daten kann das optimale Bike ausgewählt werden. Natürlich soll auch die Optik stimmen – die E-Bikes der neuen Generation werden immer leichter und schöner. Und dann geht´s ab – mal richtig Herbstlaub aufwirbeln und den See oder die wunderschöne Bergwelt genießen!



Style & Kompetenz bei Miele

Im Herbst wächst die Sehnsucht nach einem gemütlichen Zuhause. Für die perfekte Wohlfühlatmosphäre sorgt der Triflex HX1-SMULO. Der stylische, kabellose Handstaubsauger mit leistungsstarker Vortex Technologie ist das Must-Have in diesem Herbst und erhältlich bei Miele-Center Keuschnigg. Bei Manuela und ihrem Team ist der Kunde immer König. Auch bei einer persönlichen Servicewartung für Miele Hausgeräte profitieren Kunden vom Know-How im lokalen Kompetenzzentrum. Wohlfühlen vorprogrammiert!



Mode Sommer – zieht an!

Die pure Lust an Mode… Eine klare Handschrift aufgebaut auf die Schlüsselfarbe schwarz.

Das sind wir… Birgit Sömmer und Martha Schreder, die Inhaberinnen, sind selbst vor Ort und beraten mit Kreativität und Kompetenz. Sie haben ein Händchen für das, was passt und die Persönlichkeit unterstreicht… vorbeischauen und anziehen lassen!



Insieme - Fashion & Lifestyle

Der 220 qm große Fashionstore in der Kaiserstraße ist ein architektonisches Highlight und der perfekte Rahmen für die spannende Mode, die Edgar und Martina Wachel mit Leidenschaft aussuchen. Sie legen großen Wert auf Qualität und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Bei der Damenmode bestimmen Leder, Lammfelle & Fake Fur, oversized Daunenjacken und Mäntel, lange Strickmäntel, Animalprints, Cashmere sowie weite Hosen diesen Modeherbst. Die Herren können sich über coole Cargohosen, softe Wollsakkos mit ausdruckvollem Karomuster, leichte lässige Anzüge, kuschelige Strickteile und mehr freuen. Werbung