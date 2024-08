Trainingslager war für Nachwuchsmannschaften ein Highlight

Perfekte Unterbringung im BSFZ Obertraun, hervorragende Trainingsbedingungen, cooles Rahmenprogramm und beste Stimmung unter den insgesamt 88 TeilnehmerInnen – das KitzSki-Trainingslager der FCK-Nachwuchsteams im Salzkammergut wurde für die 74 mitgereisten Kinder und 14 Betreuer auch heuer wieder zu einem unvergesslichen Erlebnis.

„Wir wollen uns natürlich sportlich verbessern, gut vorbereitet in die neue Saison gehen - genauso wichtig ist uns aber auch die Weiterentwicklung unserer SpielerInnen im sozialen Bereich. Die Kinder sollen in diesen fünf Tagen noch mehr zusammenwachsen, am Platz und außerhalb des Spielfelds ein eingeschworenes Team werden“, so die Verantwortlichen der FCK-Nachwuchsabteilung, deren engagierte Trainer auch heuer wieder einen Teil ihres Urlaubs „geopfert“ haben, um bei dieser so wertvollen Veranstaltung dabei sein zu können.

Herzlicher Dank gilt an dieser Stelle aber nicht nur den Betreuern und Organisatoren vor Ort, sondern vor allem auch den Kitzbüheler Bergbahnen, die das Trainingslager schon seit vielen Jahren großzügig unterstützen.

Fotos: FC Kitzbühel