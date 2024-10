Traditionsbetriebe ausgezeichnet

Das Land vergab kürzlich wieder die Ehrungen als „Tiroler Traditionsbetrieb“. Auch zwei Unternehmen aus dem Bezirk waren unter den Gewürdigten.



Westendorf, Itter | Mit der Ehrung „Tiroler Traditionsbetrieb“ werden Unternehmen ausgezeichnet, die ein rundes Betriebsjubiläum von mindestens 30 Jahren feiern. Für stolze 50 Jahre erhielt die „Stöckl Johann Landmaschinen GesmbH & Co KG“ in Westendorf die Auszeichnung. Seit 30 Jahren ist die Trenkwalder GmbH in Itter aktiv, auch sie wurde im Rahmen der Gala vor den Vorhang geholt.



„Die heute geehrten Betriebe haben Großartiges für den Wirtschaftsstandort Tirol geleistet. Sie bieten Arbeitsplätze für viele Tiroler, sind Ausbildungsstätten für Lehrlinge und tragen mit ihrer Arbeit maßgeblich zur Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes bei. Besonders hervorzuheben gilt, dass diese Unternehmen teils mehrere Generationswechsel gemeistert und dabei ihre Unternehmenskultur weiterentwickelt haben“, so LR Mario Gerber. KA

Bild: Landesrat Mario Gerber mit Johann Stöckl und Martin Trenkwalder im Rahmen der Gala (v.r.). Foto: Land Tirol/Die Fotografen