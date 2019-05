Trachtler unter neuer Führung

Zahlreiche Ehrungen und Neuwahlen prägten die 96. Jahreshauptversammlung des „Brixentaler Volkstrachtenerhaltungs- und Heimatschutzvereines Kirchberg in Tirol“.



Kirchberg | Bei der Versammlung konnte Obmannstellvertreter Christian Unterguggenberger-Pendl zahlreiche Ehrengäste begrüßen. Recht beeindruckend war der Bericht über die Jugendarbeit. Die Kindervolkstanzgruppe besteht derzeit aus 13 Kindern, die bei zahlreichen Auftritten daheim im Dorf, aber auch beim Gauder Fest im Zillertal und beim Unterinntaler Trachtenverbandsfest in Westendorf ihr Können zeigen durften. Aber nicht nur die Kinder, auch die Erwachsenen waren viel unterwegs, wie man dem Tätigkeitsbericht entnehmen konnte.



Beim Totengedenken wurde der sechs im vergangenen Vereinsjahr Verstorbenen gedacht. Nach den Funktionärsberichten erfolgte die Ehrung langjähriger, treuer Mitglieder.



Ehrungen und Auszeichnungen



Ehrungen vom TV Kirchberg erhielten Nina Koschak und Thomas Wimmer jun. für langjährige Mitgliedschaft bei der Kindervolkstanzgruppe, Birgitta Aschaber, Marion Schießl, Hubert Aschaber, Thomas Gredler sen. und Hans Peter Stöckl für 25 Jahre unterstützende Mitgliedschaft im Verein.



Auszeichnungen vom Landestrachtenverband für langjährige Treue zum Verein wurden auch vergeben: Latschenzweig in Bronze für 25 Jahre: Martin Grüner; Latschenzweig in Silber für 40 Jahre: Barbara Hochkogler, Annemarie Horngacher, Lydia Rettenwander, Brigitte Spiegl, Franz Kals und Josef Widmann; Latschenzweig in Gold für 50 Jahre: Leni Möllinger, Christl Scharinger, Georg Aschaber, Vinzenz Erber, Max Erler und Josef Rass; Latschenzweig in Gold mit Granat für 60jährige Treue: Inge Hainbuchner und Annemarie Brunner.



Nachdem Martin Grüner, der im vergangenen Jahr zum Obmann gewählt worden war, seine Position mit seinem Stellvertreter getauscht hat, wurde Christian Unterguggenberger-Pendl offiziell und einstimmig zum neuen Obmann der Kirchberger Trachtler gewählt.



Die Ehrengäste wünschten dem neuen Obmann viel Schaffenskraft und würdigten den Verein als wichtige Institution für das kulturelle Geschehen im Ort. Sie sprachen den Kirchberger Trachtlern Dank und viel Lob aus.

Bild: Die Geehrten Inge Hainbuchner (60 Jahre) und Vinzenz Erber (50 Jahre) mit Obmann Christian Unterguggenberger, LTV Obmann-Stv. Martina Riedmüller und UTV-Obmann Walter Gasser. Foto: Hechenberger