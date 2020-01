Trabrennen am Dreikönigstag

Der Nordtiroler Trabrennverein Kitzbühel veranstaltet am 6. Jänner sein traditionelles Pferdeschlittenrennen (Dreikönigsrennen) in Reith.



Reith, Kitzbühel | Das Rennen hat bereits eine lange Tradition und findet heuer bereits zum 139. Mal statt.

Bei den Rennen sind sechs Trabrennen geplant, darunter eines um den großen Preis der Goldenen Gams, in dem internationale, hochdotierte Pferde am Ablauf stehen.

Weiters starten noch die traditionellen Norikerpferde und auch der Nachwuchs darf sich in einem eigenen Minitraberrennen präsentieren. Die Veranstaltung findet am Mühlenfeld in Reith bei Kitzbühel statt und beginnt um 13 Uhr.

Den Zuschauern werden wieder spannende Rennen geboten. Foto: Kili