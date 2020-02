Traber trotzten dem Dauerregen

Mit dem Renntag in Kirchdorf endete am Sonntag die Winterrennserie der Traber im Bezirk Kitzbühel. Einmal mehr wurde Trabrennsport vom Feinsten geboten.



Kirchdorf | Trotz Wärme und Regen tolle Bahnverhältnisse, ehrgeizige Fahrer und ein begeistertes Publikum – Zutaten, die dem Renntag am Gas­teiger Kramerhof einmal mehr zum Erfolg verhalfen. Präsident Raimund Burger und sein Team hatten eine tolle Veranstaltung organisiert. „Trotz der widrigen Umstände und des Dauerregens hatten wir spannende Rennen“, freute sich Burger, der erleichtert war, dass der Renntag unfallfrei über die Bühne ging. Insgesamt wurden neun Rennen, davon fünf Trabennen, gefahren, die wie immer an Spannung fast nicht zu überbieten waren. Das begehrte „Goldene Hufeisen“ holte sich Mario Zanderigo mit „Dominator Venus“, die „Koasa-Gams“ ging an Johann Priller mit „Black Boy Venus“.

Ergebnisse

Preis Fa. Huber Bau, Fa. Spring­insfeld: 1.Cornelia Mayr, Believe in Love; 2. Mario Zanderigo, Indigo Mo; 3. Rupert Schwaiger, Sunny Boy. „Koasa-Gams“ - Preis der Familien Lackner sowie Fa. Niederstraser: 1. Johann Priller, Black Boy Venus; 2. Mario Zanderigo, Darnley Mo; 3. Christian Höbart, Power Strizi. Preis Sparkasse St. Johann, Mini-Pony-Galoppfahren: 1. Seppi Strasser, Julian; 2. Daniela Prassler, Benji; 3. Su­sanna Kraus, Karima. Preis Baufirma Müller, Brauerei Huber: 1. Marion Dinzinger, Jeronymo Casei; 2. Mario Zanderigo, Leo Venus; 3. Cornelia Mayr, Power Lily. Preis „Goldenes Hufeisen“, Gemeinde Kirchdorf: 1. Mario Zanderigo, Dominator Venus; 2. Marion Dinzinger, Amor Viking; 3. Cornelia Mayr, Tequila Holmsminde. Mini-Trabfahren - Preis Familie Kitzbichler: 1. Leon Schwarzbraun, Blacky; 2. Stefanie Mayr, Jimmy; 3. Theresa Dinzinger, Mickey Mouse. Preis Firma Mauracher, Norikerfahren: 1. Johann Stocker, Franziskus; 2. Raimund Höllwerth, Finesse; 3. Peter Schwab, Resi. Preis Ferienregion: 1. Marion Dinzinger, Il Divo; 2. Cornelia Mayr, Evolution; 3. Christoph Planitzer, Action Killer. Preis Firmen Thomas Rass und Alois Knoll, Trabreiten: 1. Martin Hinterholzer, Avatar Vet; 2. Bernadette Priller, Cobian Venus; 3. Marlene Hinterholzer, Verdict de Crennes. Margret Klausner

Hunderte von Zuschauern säumten am vergangenen Sonntag die Rennbahn beim Kramerhof in Gasteig und verfolgten die spannenden Rennen der Traber. Immer wieder mussten die Verantwortlichen mit dem Pistengerät die Bahn neu präparieren. Foto: Maria Mühlberger Photography