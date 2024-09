Top-Besetzung beim 46. Berglauf-Klassiker

Kitzbühels Lauf-Pionier Franz Puckl lud am Sonntag wieder zum Horn Bergstraßenlauf und zahlreiche Top-Sportler ließen sich den Klassiker nicht entgehen.



Kitzbühel | Bei perfektem Laufwetter gab am Sonntag um 9.30 Uhr in der Kitzbüheler Innenstadt Sportreferent Philipp Radacher den Startschuss für den 46. Int. Horn Bergstraßenlauf. 131 Teilnehmer stellten sich der Herausforderung, das Kitzbüheler Wahrzeichen zu bezwingen und die 12,9 Kilometer und 1.234 Höhenmeter bis zum Gipfel so schnell als möglich zu absolvieren. Neben zahlreichen heimischen Sportlern waren auch wieder einige Topathleten dabei. So konnte Organisator Franz Puckl unter anderem Manuel Innerhofer, einen der besten Bergläufer Österreichs und Sechstplatzierten bei der Berglauf WM 2019, begrüßen. Bei den Damen war mit Karin Freitag eine weitere österreichische Top-Läuferin und mehrfache Staatsmeisterin am Start. Schon vor dem Rennen war aber klar, dass der Sieg nur über die starken Kenianer führen wird.



Siege bei Damen und Herren gingen an Kenia

Und so gaben die Läufer vom Team „run2gether“ von Beginn an das Tempo vor. Bereits auf den ersten kupierten Kilometern von der Innenstadt über den Römerweg bis zur Bergstraße konnten sich zwei Kenianer absetzen, dicht dahinter folgten Manuel Innerhofer und der Osttiroler Mathias Klocker. Am Ende triumphierte Richard Omaya Atuya, der nach etwas mehr als 58 Minuten den Gipfel erreichte. Innerhofer konnte Elija Kamau Kariuki noch überholen und mit knapp drei Minuten Rückstand Platz zwei erobern.



Auch bei den Damen ging der Sieg an Kenia. Ann Nyaguthie Ndichu gewann in 01:11 Stunden und war damit acht Minuten schneller als Karin Freitag, die als zweite einlief. Vorjahressiegerin Sintayehu Kibebo landete auf Rang drei. sh

Bild: Startschuss in der Kitzbüheler Innenstadt zum 46. Int. Horn Bergstraßenlauf. Auch heuer waren wieder zahlreiche Top-Läufer mit dabei. Foto: Huber