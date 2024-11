Toni Ehrensperger bleibt Obmann

Der SV Kitzsport blickte bei der Jahreshauptversammlung auf ein Vereinsjahr mit zwei sportlichen Highlights zurück.



Kitzbühel | Eigentlich wollte Toni Ehrensperger seine Funktion schon vor den letzten Wahlen zurück legen, hängte dann aber drei weitere Jahre dran – mit dem Hinweis, dass das seine letzte Periode sein werde. Die Suche nach einem (jüngeren) Nachfolger gestaltete sich alleridings schwieriger als gedacht. Und so blieb dem Langzeit-Obmann auch bei dieser Jahreshauptsversammlung keine andere Wahl, als neuerlich anzutreten.



„Das ist aber ganz sicher meine letzte Amtszeit. Wenn sich bis in drei Jahren kein Nachfolger findet, steht der Verein ohne Führung da“, mahnt Ehrensperger. Mit dem Problem, dass kein „Junger“ in seine Fußstapfen treten möchte, ist der Kitzbüheler aber nicht alleine. Auch andere Vereine kennen dieses Phänomen und sind verzweifelt auf der Suche nach jungen Mitgliedern, die bereits sind, ehrenamtliche Führungsaufgaben zu übernehmen.



Aber es gab auch viel Positives aus den Reihen des SV Kitzsport zu berichten.

„Der SV Kitzsport ist wie eine große Familie“

Sowohl das Radrennen auf das Kitzbüheler Horn, das heuer bereits zum 19. Mal vom Verein ausgetragen wurde, als auch der Mountainbike-Bewerb auf den Hahnenkamm im August erfreuten sich großer Beliebtheit. Insgesamt 30 ehrenamtliche Helfer sorgen bei beiden Bewerben für einen reibungslosen Ablauf. Neben den sportlichen Highlights gehören auch regelmäßige Watt-Turniere, das traditionelle Nikolausschießen und ein wöchentliches Damenturnen beim SV Kitzsport zum Programm.



„Der SV Kitzsport ist für mich eine echte Herzensangelegenheit und viel mehr als nur ein Verein. Es ist eine große Familie und ihre Veranstaltungen sind aus der Sportszene Kitzbühels nicht wegzudenken“, hob Bürgermeister Klaus Winkler die Bedeutung des Vereins für die Gamsstadt hervor.



Der neu gewählte Vorstand des SV Kitzsport

Toni Ehrensperger (Obmann), Hannes Gianmoena (Obmann-Stv.), Alois Steiner (Sportwart), Katrin Schlechter (Kassierin), Karin Schwingenschlögl (Schriftführerin). Ausschuss: Manuel Gosch, Stefan Schwingenschlögl, Simone Ehrensperger, Andrea Salvenmoser. sh

Bild: SV Kitzsport-Obmann Toni Ehrensperger (4.v.l.) mit seinem neu gewählten Führungsteam. Foto: Huber