Tolles Angebot für Unternehmer

„Wir wissen, wie anspruchsvoll es mittlerweile ist, geeignete Mitarbeiter in der Region zu finden, deshalb unterstützen wir Sie mit unseren Onlinekanälen bei der Personalsuche“, so Oliver Allmoslechner und Franz Lechner von Herzregion.



Kitzbühel | Gemeinsam mit dem Kitzbüheler Anzeiger wurde nun eine Aktion für Unternehmer ins Leben gerufen, die dabei helfen soll, die Personalsuche zu erleichtern.



Und so einfach ist es: Sie buchen eine Stellenausschreibung im Kitzbüheler Anzeiger, diese wird dann in der gewünschten Woche in der Zeitung veröffentlicht und zusätzlich für einen Monat auf der Jobplattform von herzregion.at präsentiert.



„Mit dieser Kooperation geben wir den Unternehmern mehr Reichweite für Ihre Anzeige. Zusätzlich erhöhen wir diese noch durch unsere Online Ausgabe in der App.



Fast 1.000 Downloads stehen jetzt schon zu Buche, Tendenz steigend.



Außerdem ist unser Living Paper in der App noch bis Ende September kostenlos zugänglich. Mit dieser Kooperation ist Ihre Stellenanzeige in drei Medien vertreten und das zum normalen Anzeigentarif ohne Aufzahlung“, erklärt GF Höbarth die Vorteile der Herbstaktion.



Dieses Angebot gilt natürlich auch für Personen, die auf Arbeitssuche sind und diesbezüglich eine Anzeige im Kitzbüheler Anzeiger schalten.



Angebot gültig im September 2018 - Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!



Fr. Renate Wimmer

Im Gries 21-23, 6370 Kitzbühel

Tel. 05356/6976-10

Mail: inserate@kitzanzeiger.at