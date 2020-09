Tolle Leistungen in Oberndorf

Ein voller Erfolg war die „Future Elite Competition 2020”, die bei heißen Temperaturen auf dem Areal der erst kürzlich eröffneten OD Trails in Oberndorf über die Bühne ging.



Oberndorf, St. Johann | Über die tollen Leistungen und das große Lob für die gute Organisation dieses Austria Cups freuten sich der neue Obmann der Radunion St. Johann Matthias Wallner und sein Stellvertreter Manfred Resch mit dem gesamten OK-Team und den zahlreichen Helfern.

Radtalente aus dem In- und Ausland

Insgesamt 172 Radsportler aus Österreich, Deutschland, Frankreich und Italien nahmen an diesem Bike-Event teil und erlebten auf der selektiven Rundstrecke Spaß, Action und spannende Rennen. Auch bei den Betreuern und Eltern fanden die Wettbewerbe großen Anklang. Sie feuerten die jungen Sportler auf der gesamten Strecke an und spendeten im Ziel und bei der „Flower Ceremony“ Applaus.

Großes fahrtechnisches Können zeigten alle elf Teilnehmer der RU St. Johann und die 22 jungen Radsportler vom RV BikeSport Scheffau. Die Unterländer Talente konnten mit den starken Nachwuchssportlern aus dem In- und Ausland gut mithalten. Besonders bejubelt wurde der Klassensieg von André Fuchs (RU St. Johann) im Juniorenbewerb. Einen ersten Platz eroberte aber auch seine frühere RU-Teamkollegin Emma Albrecht aus Going im U15-Bewerb.

Die junge Athletin setzte sich bei einem extrem starken Rennen vor der österreichischen Meisterin durch. Katrin Embacher (Schuler Sport Schwoich) siegte im U17-Bewerb und für den RV BikeSport Scheffau holten Romina Wörgötter (U9/3.Platz) und Mara Küchl (U11/3.Platz) zwei Stockerlplätze.

Die Klassensieger

U7: Laura Salzmann, Dornbirn; David Omminger, Weer-Kolsass; U9: Mia Pedevilla, St. Lorenzen;Luis Lechner,Equipe Velo Oberland; U11: Maria Riemer, Zweirad Janger; Benjamin Huber, INNcycling; U13: Sophia Moosbrugger, Hohenems; Ruben Friedl, Stattegg Federleicht; U15: Emma Albrecht, Steinbach Bike Team; Valentin Hofer, Union Maria Schmolln; U17: Katrin Embacher, Schwoich; Samuel Gabl, RT Haiming; Junioren: André Fuchs, RU St. Johann; Sportklasse: Daniel Köll, Ötztal.

Ergebnisse der RU

U9: 10. Fabian Hechenberger, 12. Felix Jagoditsch, 13. Martin Schwaiger, 14. Alexander Döpel; U11: 20. Paul Mayer; U13: 21. Paul Friedle, 24. Alexander Strasser, 26. Felix Foidl; U17: 10. Florian Lechner, 13. Benjamin Hundsbichler. G. Schwaiger

Bild: André Fuchs (RU St. Johann) auf seiner Siegesfahrt in der Juniorenklasse. Foto: Rupert Polak