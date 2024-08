Tiroler Teilnehmer offiziell vorgestellt

Die Berufs-Weltmeisterschaften gehen heuer wie mehrfach berichtet in Lyon über die Bühne. Kürzlich wurde die Tiroler Abordnung offiziell vorgestellt.

Itter, Hopfgarten | 250.000 Zuschauer, die über 1.600 Teilnehmende aus über 65 Ländern in 59 Berufen zu Höchstleistungen peitschen: Mitte September verwandelt sich das französische Messe- und Kongresszentrum Eurexpo Lyon zur Bühne für die besten „Young Professionals“ (ausgelernte Fachkräfte unter 22 Jahren) der Welt. Inmitten des Schaulaufs der beruflichen Kompetenzen: ein Trio aus Tirol, das in der „Grande Nation“ Großes vollbringen will. Während Stefan Moser (aus der Wildschönau, tätig bei Novartis in Kundl) bei den Chemielabortechnikern um Gold kämpft, knien sich der Itterer Benedikt Laiminger und Thomas Sojer aus Söll (beide arbeiten für „Der Gärtner Laiminger“ in Hopfgarten) im Teambewerb der Gartengestalter rein.

Für David Narr, Fachkräftekoordinator der Wirtschaftskammer Tirol, ist bei der offiziellen Vorstellung der Tiroler Medaillenhoffnungen schon jetzt klar: „Jeder einzelne unserer WM-Teilnehmer ist ein Botschafter unseres Landes und Vorreiter der beruflichen Zukunft! Bei den Berufsweltmeisterschaften zeigen sie der Welt, dass Tirol nicht nur für Tradition, sondern auch für Innovation, Fortschritt und vor allem für eine erstklassige berufliche Ausbildung steht.“

Gute Bilanz für Tirol

Tatsächlich brachten die bisher 32 Beteiligungen von österreichischen Teams bei World-Skills viele hervorragende Leistungen hervor: Neun Gold-, sieben Silber- und sieben Bronzemedaillen gehen bei diesen Ausscheidungen auf das Konto Tirols. Für Franz Jirka, Spartenobmann für Gewerbe und Handwerk in der WKO Tirol, ist klar: „Unsere Gartengestalter sind nicht nur in der Lage, anspruchsvolle und kreative Projekte umzusetzen, sondern sie stehen auch für Präzision, Innovationskraft und handwerkliches Können. Die Teilnahme an solch prestigeträchtigen Wettbewerben bietet eine fantastische Gelegenheit, diese Fähigkeiten auf internationaler Bühne zu präsentieren und sich mit den Besten der Besten zu messen. Wir wollen die Erfolgsgeschichte unserer Gartengestalter bei Berufs-Großereignissen fortsetzen.“ Der Spartenobmann spielt damit auch auf die Erfolge in der Disziplin in der Vergangenheit an: 2021 krönte sich Christoph Schipflinger aus Itter (gemeinsam mit dem Vorarlberger Stefan Winder) zum Europameister, 2012 holten Dominik Rechfelden und Martin Unterberger ebenfalls den EM-Titel. KA

Bild: Die Gartengestalter Benedikt Laiminger und Thomas Sojer sowie Stefan Moser, WM-Teilnehmer Chemielabortechnik (v.l.) rittern bei den WorldSkills im französischen Lyon um Edelmetall. Foto: WK/Die Fotografen