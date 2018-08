Tiroler Meisterschaft der Ranggler

Ein Preisranggeln sowie die Tiroler Meisterschaft wurden kürzlich in Brixen ausgetragen.



Brixen | Am 22. Juli fand neben der Tiroler Landesmeisterschaft auch ein Preisranggeln statt. Das Ranggeln wurde aufgrund der schlechten Witterung in der Turnhalle der Volksschule ausgetragen. Bei der Tiroler Meisterschaft gab es bei den Schülern und in der Jugend die erwarteten Favoritensiege durch Stefan Gastl (Brixental/Wildschönau) und Lukas Mattersberger (Matrei). In der Allgemeinen Klasse setzte sich Philip Holzer, der noch in der Jugend startberechtigt wäre, vor Daniel Fankhauser und Stefan Sulzenbacher durch.



Ergebnisse Preisranggeln:

Schüler 6-8 Jahre: 1. Gabriel Mariner, Matrei, 2. Franz Schragl, Zillertal; 3. Dominik Dichtl, Matrei. Schüler 8-10 Jahre: 1. Matthäus Gander, Matrei, 2. Andreas Moser, Alpbach; 3. Hannes Heim, Zillertal.

Schüler 10-12 Jahre: 1. Simon Lang, Matrei; 2. Jakob Stemberger, Matrei; 3. Florian Scheiber, Leogang.

Schüler 12-14 Jahre: 1. Stefan Gastl, Brixental/Wildschönau; 2. Martin Hauser, Zillertal; 3. Daniel Pail, Saalbach.

Jugend 14-16 Jahre: 1. Helmut Salzmann, Saalbach; 2. Andreas Fankhauser, Zillertal; 3. Rupert Eder, Leogang.

Jugend 16-18 Jahre: 1. Lukas Mattersberger, Matrei; 2. Christian Wurm, Zillertal; 3. Kevin Holzer, Matrei.

Kl. IV:1. Daniel Höller, Piesendorf; 2. Christian Plankensteiner, Zillertal, 3. Thomas Gander, Matrei.

Kl. III: 1. Thomas Grössig, Niedernsill; 2. Hannes Wahrstätter, Brixental/Wildschönau, 3. Hannes Kostenzer, Alpach.

Kl. II 1. Hans Schwabl, Bayern, 2. Gerald Grössig, Niedernsill, 3. Philipp Holzer, Matrei.

Kl. I: 1. Christoph Kendler, Saalbach; 2. Daniel Fankhauser, Zillertal; 3. Fanz Hollaus, Zillertal. Allg. Klasse: 1. Christoph Kendler, Saalbach, Hagmoar, 2. Hans Schwabl, Bayern; 3. Christoph Eberl, Leogang.

Bild: Landesobmann Peter Steiner (li.), Bürgermeister DI Ernst Huber und Vizebürgermeister Simon Schroll mit den Siegern der Tiroler Meisterschaft. Foto: Privat