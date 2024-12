Tiroler Bio-Region gegründet

Nach über einem Jahr Vorarbeit hoben sechs Betriebe vorige Woche ihre Marke „Die Biokaiser“ aus der Taufe. Mit Leidenschaft, Respekt und tiefem Bewusstsein für die Natur wurde die Produktlinie entwickelt.



Oberndorf | Der Biohof „Ried am Bichlach“ war in der Vorwoche Schauplatz einer ganz besonderen Präsentation – nach langer Vorarbeit konnte mit den „Biokaisern“ die erste Bio-Region Tirols vorgestellt werden. „Hausherr“ Werner Hofer – er vermarktet Wagyu-Fleisch – setzte sich massiv für die Gründung ein und scharte Gleichgesinnte um sich, die eine exklusive Produktlinie entwickelt haben. Mit im Boot sind Gottfried Hallbrucker aus Walchsee (Bio Käserei), Stefan Juffinger aus Thiersee (Angus Fleisch), Hanspeter Foidl aus Reith (Bio-Imker), Christine Pletzenauer aus Fieberbrunn (Kräuter- und Blütensalze) und Markus Mitterer-Egger aus Aurach (Eier, Nudeln, Eierlikör). Mit Hilfe der Agentur „impalawolfmitbiss“ haben sie eine Dachmarke entwickelt, um ihre Produkte gemeinsam zu vermarkten.



„Bio-Produkte zu verkaufen, gelingt in einer Gemeinschaft viel leichter. Genau deshalb haben wir uns zusammengeschlossen und die erste Bio-Region in Tirol gegründet“, betont Werner Hofer, der auch Obmann des neu geschaffenen Vereins ist.



Unterstützt wurden die Betriebe, die unter anderem die Leidenschaft, der Respekt und das tiefe Bewusstsein für die Natur eint, von der „Bio Austria“. Geschäftsleiter Maximilian Gritsch stand den Gründungsmitgliedern mit Rat und Tat zur Seite. Gefördert u.a. von der Regio-Tech und unterstützt durch Partner wie beispielsweise die Raiffeisenbank Kitzbühel-St. Johann, setzen „Die Biokaiser“ auf regionale Wertschöpfung. Wie Gritsch bei der Präsentation betonte, ist damit die erste Bio-Region Tirols aus der Taufe gehoben worden.



Online-Shop und Direktvermarktung

Über einen modernen Online-Shop (www.diebiokaiser.at) und lokale Verkaufsstellen können Konsumenten ab sofort Produkte wie Almkäse, Rindfleisch, Honig, Kräuter, handgemachte Teigwaren und vieles mehr erwerben. Auch exklusive „Schatzkiste“-Geschenkboxen werden angeboten.



Neben dem Verkauf in ausgewählten lokalen Stellen – etwa in der Sinnesberger Markthalle in Kirchdorf – werden die Produkte auch verschickt. Hier setzt der Verein auf die Expertise von Tina Hötzendorfer und ihre „Rollin‘Art“, die sich um die Versendung der Pakete kümmert. Ab kommendem Frühjahr wird es auch einen Stand beim St. Johanner Wochenmarkt geben. Mit dem Slogan „Kostet!“ laden die „Biokaiser“ nicht nur zum Probieren ein, sondern betonen auch den hohen Qualitätsanspruch der Produkte. Die Marke steht für eine nachhaltige Philosophie, die Handwerk, Tierwohl und Umweltschutz vereint.



Nach dem erfolgreichen Start wollen die Verantwortlichen der Bio-Region im nächsten Jahr weitere Projekte umsetzen. „Da wir möglichst schnell unabhängig von außen sein möchten und unseren Bio Austria-Betrieben einen guten Absatz ermöglichen wollen, fokussieren wir uns in den nächsten Monaten auf den Ausbau der Vermarktung“, erklärt Geschäftsleiter Maximilian Gritsch die Strategie.



2025 werden daher neue Betriebe aufgenommen und das Produktsortiment erweitert. Außerdem werden interaktive Hofführungen entwickelt und Kooperationen mit der regionalen Gastronomie aufgebaut. Margret Klausner

Bild: Der stolze „Biokaiser“- Vorstand: Gottfried Hallbrucker, Werner Hofer, Hanspeter Foidl, Maximilian Gritsch, Stefan Juffinger, Markus Mitterer-Egger sowie Wolfgang Hagsteiner (von links) bei der Präsentation. Foto: Klausner